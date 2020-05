Luana Piovani diz que pediu para Pedro Scooby desbloqueá-la nas redes sociais e entrega mudança do surfista para Portugal

27/05/2020 | 12:10



A relação de Luana Piovani e Pedro Scooby é cheia de altos e baixos, isso já ficou claro. Separados desde março de 2019, os dois vivem trocando declarações na web, e na última terça-feira, dia 26, coube a apresentadora revelar que pediu para o surfista desbloqueá-la nas redes sociais.

Scooby está em Portugal, onde passará 15 dias com os filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento com Piovani. No Instagram, ela afirmou que pediu para o ex-marido desbloqueá-la durante esse período para que ela pudesse ver o que acontece com as crianças.

Eu já não digo mais nada. Só oro e pedi para ele me desbloquear para eu ver o que acontece com meus filhos, disse Piovani.

Ela explicou também onde Scooby ficará com as crianças e, de quebra, contou que o surfista pretende morar em Portugal.

[Ele] está na casa de um amigo nosso. Está procurando uma casa para alugar. Vai morar aqui, comemorou ela.

Depois, Piovani fez um post sobre como está lidando com a ausência dos filhos em casa.

Ainda me acostumando ao silêncio, mas grata. Sabendo [que estão] felizes, preenchendo o vazio, divertindo-se e sendo plenamente amados. O meu vazio já já eu preencho comigo, afinal, a maior parte das mães não conhecem o que estou vivendo pela primeira vez, um grande exercício, pois um dia eles partirão para esse mundão! E que assim seja!, declarou.

O surfista, por sua vez, deu mais detalhes sobre sua mudança para Portugal no Instagram Stories.

- Fomos olhar a casa que estou pensando em pegar, que vai ter um cantinho deles, né, na minha casa e tudo mais. Quero montar uma pista de skate para eles e eles foram olhar, mas eles não estão nem aí. Qualquer casa para eles é casa. A gente tinha acabado de entrar e eles: Amamos a casa, a gente quer, está ótimo. Podemos ir embora já.

E continuou, dizendo:

- Amanhã vou olhar outra casa e eles vão olhar comigo de novo. E se Deus quiser já vai ser a casa que quero e a gente vai ter um cantinho bem maneiro aqui em Portugal.

Por fim, ele ainda falou que está esperando visitas para o acompanhar na nova estadia em Portugal.

- E para me deixar completo, em dobro, minha mãe chega daqui uns quatro ou cinco dias, e depois minha linda mulher [a modelo Cíntia Dicker], vai chegar aqui para completar minha vida. Vai ficar tudo certo.