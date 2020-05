Retomada gradual das atividades será entre 1º e 15 de junho

Aline Melo

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncia na manhã de hoje dos detalhes da chamada retomada consciente das atividades econômicas. Iniciada em 24 de março em todo o Estado, a quarentena determinou o fechamento de comércios e serviços não essenciais para reduzir o fluxo de pessoas e conter a propagação do novo coronavírus, que já infectou 5.823 pessoas no Grande ABC e ocasionou 512 mortes.

Em cinco etapas, está prevista a retomada gradual das atividades entre os dias 1 e 15 de junho. Doria destacou que como tem sido desde o início da pandemia, todas as decisões serão baseadas em evidências científicas e sob orientação do comitê de combate à Covid-19 e que o nível de reabertura vai depender da redução dos casos nas cidades, da disponibilidade de leitos públicos e privados, do nível de isolamento físico e do uso obrigatório de máscaras. "Se for necessário voltar atrás e corrigjir medidas, para preservar a vida, não exitaremos", pontuou o governador.

O coordenador do comitê de contingenciamento da Covid-19 no Estado, Dimas Covas, afirmou que os estudos do comitê indicam que as medidas adotadas até agora pelo governo do Estado evitaram mais de 860 mil casos de contaminação e 65 mil vidas, na comparação com as projeções feitas no ínicio da pandemia e os dados apurados até o momento. O Estado tem 86.017 pacientes infectados e 6.423 mortes. Sem as medidas, as projeções estimavam 950 mil casos e 71,4 mil óbitos.

Acompanhe em breve atualizações das medidas.