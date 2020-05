Obituário - 27 de maio de 2020

Ademir Medici

27/05/2020



Quarta-feira, 27 de maio de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 23 de maio

Mario Buson, 69. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, domingo, dia 24 de maio

Eremita dos Reis Felix da Silva, 71. Natural de Entre Rios (Bahia). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 25 de maio

Virgilio dos Santos, 91. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 25, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio Fonseca, 90. Natural de Portugal. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Jesus Lopes, 90. Natural de Portugal. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rita Bezerra de Lima, 87. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nazil Correa, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ananias Barbosa Inojoza, 81. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Vicentina de Siqueira, 80. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Miniussi, 78. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Francisco Antonio, 75. Natural de Pianco (Paraíba). Residia ma Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pércio Pinheiro de Sales, 75. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto da Silva Figueiredo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelaide dos Santos Grauer, 71. Natural de Gália (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lauro Aparecido Furlan, 70. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Administrador de empresas. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilson do Nascimento, 65. Natural de Franco da Rocha (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Ferramenteiro. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rosineis de Fátima Mantovani da Silva, 51. Natural de Santa Cecília do Pavão (Paraná). Residia na Vila Rica, em Santo André. Diarista. Dia 25. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Sylvio Cervellini, 84. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no bairro da Consolação, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Paulo. Cemitério Santa Lídia.



São Bernardo, sábado, dia 23 de maio

Edna Ferrai, 88. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Vieira, 88. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Rosa Veja Bexiga, 78. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Joaquim Vitor Garcia, 70. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.

Antonio Luis Jablonskis, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Araçá, na Capital.



São Bernardo, domingo, dia 24 de maio

Tereza Felesmina do Nascimento, 93. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Ruth Barreira Freire, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Phoenix.

Marisa Elena Gonçalves, 77. Natural de São Paulo, na Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Waldomiro Pereira, 76. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Phoenix.

Antonio Clemente Martinho, 73. Natural de Traz Os Montes, em Portugal. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz, em Diadema.

Ana Cecília Favoretto, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Valter Zechetti, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Arnor dos Santos, 60. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 25 de maio

Albina Rocco Caratin, 96. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Ivete Donato Pacini, 72. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Aurora Ribeiro Bressi, 96. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro São José, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vicentina Pulcena Bifa, 90. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Elena Barranco Cersosimo, 87. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

D I A D E M A

Terezinha Soares dos Santos, 81. Natural de Lamarão (Bahia). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 24 de maio

Gerônimo Claudino da Silva, 59. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Valdemar Bernardo da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 25 de maio

Osvaldo Moschem, 86. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Maria Alves da Silva, 78. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Claudio Luiz Riceto, 76. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Nadir Carolina de Amorim de Mello, 73. Natural de Casca (Minas Gerais). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Ferreira dos Santos, 70. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Celso Inácio Ávila, 61. Natural de Santo André. Residia no Itapark Novo, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Ronaldo Favoretto, 59. Natural de Colorado (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Laurentina da Fonseca, 94. Natural de Portugal. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Lindaura Lima Almeida, 92. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Alpides Assis, 89. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Antonio Patote, 83. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no bairro Capão do Embira, em São Paulo, Capital. Da 18, em Ribeirão Pires. Cemitério do Carmo, Capital.

Domingos da Silva, 82. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Manoel Acácio, 79. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Natalina Morandi Brito, 77. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Luiza José Machado, 77. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José Eduardo Hurtado Cano, 74. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Nelson Forte, 73. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Ana Donizete Rodrigues dos Santos, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Sítio São Luiz, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Yohana Pereira Santos, 18. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.