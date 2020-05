Rapper canadense, Houdini morre aos 21 anos de idade vítima de tiroteio

27/05/2020 | 10:11



O rapper Houdini, artista que estava crescendo no meio do hip-hop com músicas como Late Nights, Myself e Backseats, morreu aos 21 anos de idade no dia 26 de maio vítima de um tiroteio na cidade de Toronto, no Canadá.

A informação foi divulgada por veículos locais e internacionais, como o Daily Mirror, e confirmada no Instagram por um dos amigos da vítima, o também rapper Tony Yanez, que escreveu:

Estou tentando, e não posso lutar contra as lágrimas que caem. Eu não consigo nem encontrar as palavras para um discurso agora. Vocês levaram meu amigo, e tudo o que ele queria fazer era viver! Descanse em paz, Houdini para sempre.

Segundo informações da polícia local, o ataque contra o rapper parece ter sido planejado, mas ainda não se tem informações dos suspeitos.

Além do artista, uma mulher e um adolescente ficaram feridos, mas devem se recuperar.