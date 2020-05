OnStar lança alerta que indica baixo nível da bateria automotiva

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/05/2020 | 09:48



O OnStar, serviço de assistência exclusivo de carros da Chevrolet, lançou uma nova função. Agora, o sistema tem um alerta que indica quando a carga da bateria do carro estiver baixa. Assim que detectado pelo veículo, o aviso é enviado ao Whatsapp do cliente, que é orientado a ligar o motor por 15 minutos em local arejado para que a recarga seja feita.

A baixa taxa de utilização do automóvel e o não funcionamento do motor ao menos a cada 15 dias potencializam o dreno de energia. Quando isso acontece, o carro não dá a partida. A solução pode vir desde um socorro mecânico até a necessidade da substituição da bateria.

O serviço de alerta sobre o baixo nível da bateria está disponível para a nova geração de carros conectados da Chevrolet (Novo Onix, Novo Tracker e Novo Cruze) com algum plano OnStar ativo, incluindo o gratuito, para a devida identificação do usuário.

“Um mês depois do início da quarentena, observamos que 10% dos carros com OnStar apresentavam nível crítico de carga da bateria. Com as mensagens, a situação voltou à normalidade sem que os veículos precisassem sair às ruas. Clientes aprovaram a iniciativa, e muitos descobriram que a bateria de um automóvel novo também está sujeita a este fenômeno”, conta Rosana Herbst, diretora de serviços conectados da GM América do Sul.

Acionamento remoto

Quando um automóvel está desligado, parte de seu sistema eletrônico continua consumindo energia, numa quantidade bem menor, mas o suficiente para drenar a carga da bateria em poucas semanas. Pelo aplicativo myChevrolet, é possível comandar funções do veículo a distância, como ligar e desligar o motor sem a necessidade de ter que se deslocar até o carro.

O acionamento remoto do propulsor foi um recurso desenvolvido originalmente para iniciar a climatização da cabine de forma remota e é exclusiva de configurações equipadas com transmissão automática. Pelo aplicativo também é possível consultar a vida útil do óleo, o nível de combustível no tanque e a pressão dos pneus, outros itens relevantes que carecem de atenção quando um automóvel fica parado por períodos mais longos.

Calibragem de pneus

Na galeria, veja qual é a medida ideal para a calibragem dos pneus do seu carro: