Comissão Europeia lança plano de estímulo à economia de 750 bilhões de euros

27/05/2020 | 09:16



A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), lançou nesta quarta-feira, 27, novo plano de apoio à economia do bloco, golpeada pela crise econômica do novo coronavírus. Batizado de "Próxima Geração", o programa vai disponibilizar 750 bilhões de euros ao mercado e aos Estados-membros do bloco, por meio de repasses e empréstimos.

De acordo com o documento que detalha o plano, de todo o montante, 11,5 bilhões de euros devem ser ofertados já em 2020 e os empréstimos deverão ser pagos entre 2028 e 2058. Além disso, 310 bilhões de euros devem ser direcionados em forma de subsídios ou doações.

O "Próxima Geração" ainda precisa ser aprovado por todos os Estados-Membros para entrar em vigor. A expectativa do mercado é que haja resistência de alguns países, que temem uma elevação insustentável da dívida de seus agentes financeiros.