Lagarde diz que BCE prevê contração econômica entre cenários "médio" e "severo"

27/05/2020 | 05:13



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira que o cenário "suave" da instituição relacionado à crise do coronavírus está provavelmente "ultrapassado" e que, na esteira da pandemia, a zona do euro deverá sofrer uma contração econômica que ficará entre os cenários "médio" e "severo".

Em debate online promovido pelo European Youth Event, Lagarde comentou que é muito difícil avaliar o quanto a economia foi afetada pela covid-19 e que o BCE foi obrigado a recorrer a medidas excepcionais para garantir "bastante" liquidez.

Lagarde disse ainda que o principal objetivo do BCE é garantir a estabilidade dos preços e que não haverá outra crise da dívida na zona do euro depois que a pandemia for superada.