Concurso debate lições da quarentena

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 23:43



Representantes das diretorias de ensino do Grande ABC conheceram ontem, por meio de videoconferência comandada pelo diretor-executivo do Diário, Nilton Valentim, o regulamento e calendário da 14ª edição do Desafio de Redação, concurso literário realizado pelo jornal há 14 anos, que neste ano ocorrerá por meio de plataforma digital, entre os dias 3 de junho e 31 de julho. O tema escolhido para esta edição é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor, que acompanha o cenário atual de enfrentamento ao novo coronavírus em todo País.



Diferentemente das edições anteriores, os alunos poderão realizar a inscrição em hot-site – que será divulgado no início das inscrições –, no qual vão redigir seus textos e enviarão para a análise. O prêmio principal será uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), além de notebooks, TVs e tablets aos autores das melhores redações.



Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini lembra que o desafio já movimentou mais de 1,4 milhão de textos. “Este ano será um verdadeiro desafio de determinação e dedicação, de todos nós e dos estudantes e professores, que podem auxiliar seus alunos, desta vez, em ambiente virtual”, comenta.

Podem participar os estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental II (classificados na primeira categoria), 8º e 9º anos (segunda), 1º e 2º anos do ensino médio (terceira) e alunos do 3º ano (quarta categoria), além dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala, divididos entre as quatro categorias. A divulgação dos vencedores sairá no dia 15 de setembro.



O professor da USCS Joaquim Celso Freire, que também é organizador do concurso, destaca a importância do modelo adequado virtualmente. “Para que não ficássemos desconectados de um concurso tão importante, tivemos que inovar. A pandemia afetou todos nós, mas nos estimulou a buscar alternativas de contato”, argumenta.



O concurso terá os critérios de correção semelhantes aos aplicados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), como criatividade e coerência com o tema. “Os alunos do ensino médio vão trabalhar o texto dissertativo, já os estudantes do ensino fundamental gênero livre, como poema ou conto”, detalha Ricardo Almeida, professor da USCS.



O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).



TORCIDA

O concurso também premiará a melhor torcida entre as escolas, no valor de R$ 3.000, onde as instituições poderão encaminhar vídeo, de até cinco minutos, de uma forma criativa e respeitando as restrições de distanciamento. O regulamento será divulgado no dia 3.

Site do Diário auxilia alunos nos estudos

Desde o primeiro caso confirmado da Covid-19 na região, dia 15 de março, o site do Diário (www.dgabc.com.br) tem acompanhado e publicado, diariamente, a situação da pandemia nas sete cidades. Informações de casos confirmados, altas médicas e histórias de superação e solidariedade são registradas no portal, com acesso totalmente gratuito aos leitores. Com isso, os alunos e professores podem utilizar os conteúdos on-line para auxiliar os estudos sobre o tema.



Nas edições anteriores do concurso literário, os professores conseguiam trabalhar o tema em sala de aula com os estudantes, como forma de adaptação e treinos até o dia agendado da redação. Porém, de forma on-line, o Diário disponibilizará também conteúdos no hot-site – que ficará disponível no próximo dia 3 – com o auxílio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), para ajudar os estudantes.



O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, destaca a importância em conferir as matérias publicadas diariamente. “Desde que foi decretada a pandemia, o jornal liberou 100% do conteúdo digital gratuitamente aos nossos leitores, com isso, vamos disponibilizar esses conteúdos para ajudar os alunos a debaterem, estudar e se informar sobre todo tema”, comenta Novelini.



O diretor ainda destaca o perigo das fake news durante a pandemia. “Entendemos que isso é um perigo para toda sociedade, então, optamos em disponibilizar estes conteúdos, até, nesse caso, aos professores, na interação com os alunos, oferecerem essas informações regionais”, destaca Novelini.

O concurso literário ainda tem como objetivo despertar o prazer da leitura e fortalecer o protagonismo dos jovens diante da sociedade.



O professor da USCS Joaquim Freire destaca que os conteúdos também terão colaboração da universidade. “É um momento muito difícil, então, nesse processo do conhecimento, a ajuda acaba sendo fundamental”, finaliza.

Parceiros elogiam escolha do tema e projetam bons textos

Parceiros do 14º Desafio de Redação avaliam que o projeto é uma forma de conhecer o que os jovens pensam sobre a pandemia, que trouxe prejuízos ainda incalculáveis para a saúde e também na área econômica não só no Brasil, mas em todo o mundo.



O gerente de comunicação do Saesa, Jorge Aro,destaca que, por estarmos vivendo a pandemia, o assunto não poderia ser outro. “Os estudantes já estão nesta realidade, ou seja, o projeto vai aproveitar a oportunidade para convidar a escrever sobre todo este cenário”, detalha.



Aro também ressalta a importância de os alunos ficarem atentos com os próximos dias. “Os hábitos que os jovens adquirirem hoje vão ser mantidos para o amanhã, como prevenções, higiene e cuidados com o isolamento social, onde podem transmitir isso futuramente”, observa.



A gerente administrativa do Cemitério Vale dos Pinheirais, Ivani Ferraz, acredita que, através do concurso, vão surgir muitas redações criativas do que os jovens pensam e colocarão em prática futuramente,



“Nós estamos nos adaptando a tudo novo, ou seja, jovens estudando através do computador de casa, professores ensinando por uma câmera e toda higienização necessária para conter o vírus”, avalia Ivani.



A gerente aponta o momento como desafiador e aconselha os jovens a elaborarem um texto criativo para se viver um novo momento. “Não só os alunos, mas todos nós temos de aceitar que isso marcou nossos dias. Que são novas formas de trabalho, estudo e convivência social. Será tudo diferente. Então, é muito bom saber como os jovens enxergam esta pandemia, se têm medo, insegurança, e como será o amanhã”, finaliza.