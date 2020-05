Em vídeo, Palmeiras diz que futebol voltará 'no momento certo e sem pressão'

26/05/2020 | 22:33



O Palmeiras se manifestou nesta terça-feira sobre a possibilidade de volta ao futebol. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o clube indicou que o retorno das atividades só deverá acontecer "no momento certo e sem pressão".

O vídeo faz parte da campanha "O Verde Que Une A Gente" e tem um texto narrado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e pelo defensor Felipe Melo, sendo direcionado aos torcedores palmeirenses. Por enquanto, o elenco do time realiza trabalhos remotos, com os jogadores em suas residências.

"Vocês sempre estiveram aqui por nós. E nós não paramos de pensar em vocês. Nesse momento difícil nós estamos aqui, cuidando do nosso clube, prontos para quando tudo isso acabar. E mesmo distantes estamos nos preparando ao máximo para dar alegrias para quem sempre nos apoiou. São vocês que nos fazem existir, que nos fazem ser fortes, que nos fazem pensar em cada um que faz parte disso. Estamos ansiosos para revivermos momentos juntos, cantando, empurrando e torcendo. O futebol vai voltar, mas no momento certo e sem pressão. Afinal de contas, o que mais importa pra gente são vocês", afirmam.

Nesta terça-feira, os presidentes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos que se reuniram em encontro virtual que também contou com a participação do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. E indicaram que seguem alinhados e trabalhando junto em um único planejamento para a retomada das atividades no futebol estadual.

Assim, segue firme o planejamento para que a volta aos treinos ocorra no mesmo dia, ocorrendo o mesmo com a realização dos testes para o coronavírus. Não há, porém, qualquer definição de data para isso, o que só ocorrerá a partir do aval autoridades de saúde de São Paulo.

O Paulistão foi paralisado em 16 de março, após a conclusão da antepenúltima rodada da primeira fase. Já o estado de São Paulo segue com medidas de isolamento social até o fim de maio, sendo que a expectativa é para que o governador João Doria anuncie novas ações para junho nesta quarta-feira, o que pode incluir até mesmo a ampliação das restrições, em algumas regiões, como a capital.