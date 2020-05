O legado da pandemia

Do Diário do Grande ABC



Como vai ser o mundo pós-pandemia da Covid-19? Esta é uma das perguntas mais formuladas desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março, declarou que a disseminação do novo coronavírus havia fugido do controle. Até o momento, são poucas certezas. Especialmente no Brasil, onde a curva de contaminação segue crescendo. Para colaborar na busca por respostas, o Diário decidiu elevar a discussão a tema central de seu principal projeto social. Neste ano, a 14ª edição do Desafio de Redação vai debater As Lições da Pandemia Para a Construção de um Futuro Melhor.

É preciso retirar ensinamento de crises como a que a humanidade enfrenta. Para que daqui a um tempo o mesmo fantasma não volte a assombrá-la. Há precedentes. Livro escrito pelo historiador norte-americano John M. Barry em 2004, A Grande Gripe: A História da Gripe Espanhola, a Pandemia Mais Mortal de Todos os Tempos retornou às listas dos mais vendidos muito provavelmente por demonstrar que os erros de 1918, quando um quarto da população mundial foi infectado e 50 milhões de pessoas morreram, estão sendo malditamente repetidos.

Negacionismo, politização do tema, remédios milagrosos, desinformação, censura e falta de estrutura hospitalar foram, de acordo com a publicação, alguns dos entraves encontrados pela sociedade do início do século passado para enfrentar a pandemia do vírus Influenza. O fato de todos eles estarem se reproduzindo em 2020 permite concluir que a triste experiência de 100 anos atrás não deixou legado suficiente para evitar a nova tragédia.

Certamente as dores provocadas pelo novo coronavírus vão ser superadas – a torcida é para que a vacina ou a cura surja em breve. Que, para além das cicatrizes, ele deixe também aprendizados. Ao colocar milhares de alunos e professores do Grande ABC para discutir as lições que a pandemia ensinará, utilizando-as como base para a almejada mudança cultural, o Diário espera estar contribuindo para que a sociedade de daqui a 100 anos não olhe para trás e perceba que está repetindo os erros do passado.