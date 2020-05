Vidas valem a pena

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 23:59



A principal recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) e dos especialistas em epidemiologia é que em caso de infecção pelo coronavírus a pessoa que não desenvolveu os sintomas graves da doença seja isolada por pelo menos dez dias do restante da família para evitar o contágio. Mas como a realidade econômica e social das famílias de nossas grandes cidades é bastante diferente isso reflete diretamente nas condições de moradia.

E pensando nas famílias de São Bernardo que vivem em habitações de elevada precariedade, proponho uma solução para criar condições para as pessoas infectadas pelo coronavírus que vivem em situação de maior vulnerabilidade social, em moradias precárias, sem as devidas condições de realizar o isolamento em sua própria casa, possam evitar a transmissão da doença para outras pessoas de sua família: que a Prefeitura crie centros municipais de acolhimento e isolamento de pacientes com a Covid-19.

Esses centros poderão ser criados em espaços públicos ociosos neste momento, como os ginásios poliesportivos da Prefeitura, escolas municipais e estaduais, ou até por meio de vagas ociosas na rede hoteleira da cidade.

As estimativas são de que mais de 40 mil pessoas vivam nessa situação em São Bernardo. E que, se tivermos uma taxa de soro prevalência – ou seja, de infecção – de 2,8%, estamos falando que os centros tenham que ter condições de acolher em torno de 8.400 pessoas pelos próximos dois meses e meio.

Nossa proposta é que sejam abertos – em um primeiro momento – pelo menos seis centros regionais espalhados pelas várias regiões da cidade, com 200 vagas em cada. Defendo a instalação dos centros nas regiões do Santa Cruz-pós-balsa, no Riacho Grande, na Vila São Pedro, no Grande Alvarenga, no Montanhão (área como maior número de ocorrências) e no Ferrazópolis, cada um com capacidade de atender cerca de 1.400 pessoas.

Importante destacar que a Prefeitura de São Bernardo já recebeu até agora cerca de R$ 39 milhões dos governos federal e estadual para o enfrentamento ao coronavírus. Fica claro que os recursos existem. Além disso, a Prefeitura ainda pode fazer convênios com empresas e comércio da cidade para dar suporte a essa iniciativa.

Faltam apenas, por parte da administração, vontade e compromisso de cuidar daqueles que mais precisam para colocar em prática esta proposta e evitar que a tragédia da Covid19 na nossa cidade – que tem os maiores índices de mortalidade entre os infectados em toda a região – seja ainda maior. Esta é a hora de todos nos unirmos para cuidar do nosso povo e salvarmos vidas.

Luiz Marinho é presidente do PT estadual.

PALAVRA DO LEITOR

Susto

Há mais de dois meses que eu e meu marido estamos dentro de casa, o máximo que fazemos é descer no quintal do prédio para nos exercitarmos. Neste fim de semana tivemos a notícia do primeiro caso de coronavírus na nossa família, não estamos tendo contato com ninguém além do nosso filho, que faz o papel de nos abastecer de tudo o que precisamos no que se refere a mercado, farmácia etc. No entanto, quando temos a informação de que alguém da família está infectado nos assusta. E muito! O que me deixa um pouco mais tranquila é que nossa familiar é pessoa de fé e que tem Jesus no coração. E mais uma vez digo que isso é o que mais importa, o resto tanto faz. Deus continue cuidando de todos em Mauá e no mundo inteiro. Deus no comando.

Rosângela Caris

Mauá

Recado

Bolsonaro carece, com urgência, de um porta-voz, para cuidar do Brasil e esquecer os seus filhos já grandinhos, mas sem noção de responsabilidade. Agindo assim reverte a situação que lhe é desfavorável e tudo vai melhorar.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Mesmo saco

Demorou, mas a imprensa conseguiu juntar Lula e Bolsonaro no quesito desbocados. Lamento profundamente que nenhuma reunião de Lula tenha vindo a público. Se no tempo dele a esquerda o protegia, por que nenhum partido antiLula o fez? Não podíamos esperar que viesse do PSDB, que se mostrou irmão siamês do PT. Por isso mesmo, seus candidatos à Presidência da República foram rechaçados pelos eleitores. Preferiram Bolsonaro, que defendia a Pátria, a família e prometia não ficar na dependência da quadrilha que sempre achacou o Brasil. Mas a lua de mel durou pouco, não tanto pelos palavrões – quem não os diz? –, mas por ter sido picado pelo ferrão do Centrão. Parte da imprensa está feliz, pois o presidente aceitou negociar, mas não se viu corrupção como aquela praticada pelo PT. Quem não gostou foram os eleitores que acreditaram que Bolsonaro não renderia entregando cargos em troca de cala boca. Tudo farinha do mesmo saco. Triste Brasil!

Izabel Avallone

Capital

Sem água

Moro com meus pais na Rua Nicolau Coelho, Vila João Ramalho, em Santo André. Há anos temos problemas com abastecimento de água em nossa rua (não sei se o bairro também é atingido). Sempre ligamos à Sabesp e resolve no dia ou em alguns dias. Porém, depois volta ao normal ficarmos alguns dias sem. Estamos sem água desde sexta-feira, e no domingo não tínhamos mais na caixa-d’água. Liguei, abri chamado pelo aplicativo, Twitter, Instagram. Dia 25 a Sabesp veio em minha rua e vários moradores reclamaram. Eles arrumaram uma parte, e a outra estava sem água, que só foi chegar a todos por volta das 17h. Problema resolvido dia 25. Ótimo. Porém, dia 26 nem sequer chegou água na rua. Até quando isso?

André Moura de Andrade

Santo André

Adiamento

Parece que o Senado está preocupado na aprovação do projeto de autoria do senador Randolfe Rodrigues que prevê o adiamento das eleições municipais, de 4 de outubro para 6 de dezembro (Política, ontem). E a votação do projeto deve ocorrer em caráter de urgência, mesmo que a sessão seja realizada de forma virtual neste período em que o País está em ‘guerra’ contra a Covid-19. E o mais importante disso tudo é que não há nenhuma esperança de que esse problema seja extinto antes das eleições, sejam elas adiadas ou não. A propósito, o Ministério da Saúde, segundo nota no portal da Transparência Brasil, informa que ‘enfrentaremos quatro meses muito duros’ a respeito do novo coronavírus. E alerta que estudo vinculado ao Imperial College, no Reino Unido, diz que o distanciamento físico pode durar até 12 meses ou mais, devido à Covid-19, o que pode fazer com que as eleições não aconteçam com a mesma normalidade.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema