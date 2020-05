Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 21:52



Nesta terça-feira (26), o 8º Grupamento de Bombeiros de Santo André celebra 54 anos de história. Fundado em 1966 para atender a demanda de ocorrências do Grande ABC, a corporação surgiu com 23 bombeiros, sendo um tenente, três sargentos, quatro cabos e 16 soldados. Antes de 1957, qualquer socorro de combate a incêndio ou salvamento dependia da Capital, partindo a guarnição da 3ª Companhia sediada, na época, no Cambuci, em São Paulo. Os bombeiros gastavam cerca de 40 minutos para prestar o atendimento. O 8º Grupamento fica na Avenida Prestes Maia, 1.111.