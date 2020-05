Quarteto é preso em Mauá durante ação da polícia da Capital

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 21:26



Uma investigação de tráfico de drogas do 55º DP (Distrito Policial), no Parque São Rafael (Capital), terminou com a prisão de quatro pessoas na Vila São Francisco, em Mauá. A ação de busca e apreensão a três residências realizada nesta terça-feira acabou com três homens (respectivamente de 28, 29 e 56 anos, este último de origem chilena) e uma mulher (35) conduzidos ao DP, do delegado titular José Francisco Rodrigues Filho. Nenhum deles tinha passagem anterior pela polícia.

Também foram apreendidos cinco veículos (um Celta, um Astra, um Gol, um Corsa e um Classic), sendo três deles com compartimentos para transporte de drogas, uma arma, mais de R$ 50 mil, aproximadamente 80 tijolos de maconha (cerca de 45kg), além 7.500 pinos de cocaína, porções de crack e lança perfume, três balanças de precisão, material para embalar os entorpecentes e cadernos de anotações.