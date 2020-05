Aurélio tem alta; Mognon passa mal e vai para a UTI

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/05/2020 | 00:01



O vereador Aurélio Bacelar de Paula (PSDB), de São Bernardo, recebeu alta do Hospital Neomater, no Rudge Ramos, onde estava internado desde a semana passada, quando foi diagnosticado com a Covid-19.



Já outro parlamentar tucano da cidade, o ex-secretário de Esportes Alex Mognon, que também contraiu a Covid-19, se sentiu mal no fim de semana e precisou ser internado no Hospital Assunção.



No domingo, houve agravamento de seu quadro clínico e os médicos acharam por bem colocá-lo na UTI. Segundo pessoas próximas do tucano, ele está melhor e deve sair da unidade entre hoje e amanhã – seguirá no quarto, em observação.



“Tenho muitas dores no corpo e um quadro de febre bem intenso, acompanhado de um pouco de tosse. Agradeço de coração todas as vibrações positivas e orações, centenas de telefonemas e mensagens que recebi objetivando minha recuperação. Tenho fé que logo estarei em casa novamente e peço para que todos se cuidem e se protejam desse vírus”, escreveu Mognon, em suas redes sociais.