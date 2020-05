PSB se organiza por live no Grande ABC

Raphael Rocha



27/05/2020 | 00:01



Na noite de segunda-feira, figuras do PSB na região se reuniram virtualmente com o deputado estadual Caio França (PSB), filho do ex-governador Márcio França (PSB), para traçar planos do partido no Grande ABC. A orientação foi clara: lançar o maior volume de candidaturas próprias possível, aproveitando a exposição de França como provável prefeiturável na Capital. Na conversa, Caio disse que pesquisas extraoficiais indicam boa performance de seu pai em São Paulo e que a tendência é de onda favorável ao PSB na Região Metropolitana. Nos últimos dias, França pisou no acelerador nas críticas ao governador João Doria (PSDB) e ao prefeito paulistano Bruno Covas (PSDB) no tratamento da dupla em ações para conter o avanço do novo coronavírus. O socialista tem adotado discurso mais crítico ao fechamento completo dos estabelecimentos e a falta de publicidade clara de planejamento pós-pandemia.

BASTIDORES

Estranhamento

No vídeo, chamaram atenção dois pontos: o primeiro foi a presença do vereador Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, indicando que ele pode ser candidato a prefeito no município. Outro foi a ausência do prefeito Atila Jacomussi (PSB), de Mauá, na conversa. Embora o deputado estadual Caio França (PSB) tenha marcado o nome de Atila em sua postagem, a figura de Mauá que dialogou foi David Ramalho (PSB), que se entrincheirou na oposição ao chefe do Executivo mauaense.

Mudança de plano

A pandemia do novo coronavírus fez com que o Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) adiasse a eleição, que estava marcada para março. Não há nova data de pleito para a escolha do presidente da entidade. Assim, José Aparecido da Silva, o Neno, segue à frente do sindicato – ele já trabalhava o nome de um sucessor para focar sua candidatura a vereador pelo PT da cidade.

Placas

Em São Bernardo, a placa de inauguração do Hospital de Urgência, localizado no Centro da cidade, foi confeccionada com o nome do médico oncologista Nelson Teich como ministro da Saúde – a abertura aconteceu no dia 14 de maio e a demissão, no dia 15 de maio. Por outro lado, o vereador Alex Mognon (PSDB), da base de sustentação, sugeriu que a Prefeitura faça um memorial, na frente do equipamento, com as vítimas da Covid-19 no município. Atualmente, o Hospital de Urgência está voltado ao tratamento dos pacientes diagnosticados com a doença.