Gyselle Soares, ex-BBB, diz ter ficado com Pedro Bial após o reality show

26/05/2020 | 18:11



Gyselle Soares, atriz e vice-campeã do BBB 2008, revelou, durante uma live do canal Lisa, Leve e Solta, apresentada por Lisa Gomes, que ficou com o apresentador e jornalista Pedro Bial, nessa terça-feira, dia 26.

Após falar sobre sua carreira de atriz na França e sobre outros trabalhos que fez logo após o fim da oitava edição do reality, quase no final da transmissão, Lisa perguntou:

- [Pedro] Bial ou Tiago Leifert?

E Gyselle respondeu:

- Bial, porque eu já dei um beijinho nele.

- Daria de novo?, rebateu a apresentadora.

- Daria vários, eu acho ele um gato!, afirmou a ex-BBB.

Com isso, Lisa lembrou o momento em que Gyselle deu um selinho no jornalista momentos depois de sair do confinamento. Contudo, a atriz acrescentou:

- Depois também!

A youtuber, então, questionou:

- Você já ficou com o Bial? Vocês ficaram?

Por fim, Gyselle respondeu:

- Não... Foi só um beijinho, ele é uma pessoa maravilhosa... Qual a próxima pergunta? Ele é uma pessoa maravilhosa e acho que fui a única ex-BBB que ficou com o Bial. Ele é muito inteligente, eu gosto de homens inteligentes, que tem cultura porque eu não tive muito acesso a cultura e ele pra mim era tudo. Inteligentíssimo e eu assisto e acompanho tudo que ele faz. Incrível, lindo e hoje está casado, mas na minha época não estava.