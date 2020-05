Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, dá o primeiro banho em seu filho recém-nascido

26/05/2020 | 18:10



Biah Rodrigues, a esposa do sertanejo Sorocaba, deu à luz Theo no dia 17 de maio! A influenciadora agora tem compartilhado com seus seguidores momentos bem especiais, como a amamentação, por exemplo. Agora, ela postou a foto em que aparece dando o seu primeiro banho no bebê!

No clique, Biah aparece usando máscara e tomando bastante cuidado com o seu filho recém-nascido. Na legenda, escreveu:

Primeiro banho a gente nunca esquece, né? Estou aprendendo ainda, não me julguem! Bom dia com muito amor e bebeÌ? cheirosinho... Ps: máscara porque a rinite alérgica atacou, explicou.

Nos comentários, é possível ver Sorocaba, que brincou com a esposa:

Segundo banho! O primeiro foi eu que dei no hospital!

Fofos!