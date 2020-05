Bayer Leverkusen vacila e leva 4 do Wolfsburg em casa no Alemão

26/05/2020 | 17:52



O Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo Wolfsburg nesta terça-feira e perdeu boa chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Alemão. Em casa, porém sem torcida nas arquibancadas, a equipe levou uma dura goleada pelo placar de 4 a 1 - chegou a estar perdendo por 4 a 0. Assim, além de não subir na tabela, aproveitando vacilo dos rivais, ainda caiu uma posição na classificação.

O time de Leverkusen caiu do quarto para o quinto posto da tabela, mantendo seus 53 pontos. A colocação foi perdida para o Borussia Mönchengladbach, que chegou à mesma pontuação após ficar no empate sem gols com o Werder Bremen fora de casa. Já o Wolfsburg sustentou a sexta posição, com 42, dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Se tivesse vencido, o Bayer teria subido para o terceiro posto e ainda ficaria a apenas um ponto do vice-líder Borussia Dortmund, batido pelo líder Bayern de Munique também nesta terça-feira, pela 28ª rodada, a terceira após a retomada do Alemão. Faltam seis rodadas para o fim da competição.

Jogando em casa, o Bayer esteve abaixo do esperado durante quase todo o jogo contra o Wolfsburg. A vitória dos visitantes começou a ser desenhada aos 42 minutos, com gol de Pongracic. Na segunda etapa, aos 19, Arnold ampliou a vantagem. Steffen anotou mais um aos 23. E Pongracic balançou as redes pela segunda vez, aos 30. Já perto do apito final, Baumgartlingen marcou o gol de honra dos anfitriões, aos 41 minutos.

As redes também balançaram no duelo entre Eintracht Frankfurt e Freiburg, na casa do primeiro. Foram seis gols no empate por 3 a 3. André Silva, Kamada e Chandler anotaram para os anfitriões, enquanto Grifo, Petersen e Höler marcaram para o Freiburg, que ocupa o sétimo lugar da tabela, com 38 pontos. A equipe de Frankfurt figura em 14º, com 29 pontos.

O outro jogo do dia não teve gols, o que freou as ambições de Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach. O time de Bremen foi o que ficou mais preocupado com o resultado. Afinal, ocupa o 17º lugar da tabela, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos. A equipe de Mönchengladbach tem 53 e está em quarto lugar, na zona de classificação à Liga dos Campeões.