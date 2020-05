Morre Richard Herd, ator que atuou em Seinfeld, aos 87 anos de idade

26/05/2020 | 17:11



Richard Herd, conhecido por ter atuado em Seinfeld, morreu aos 87 anos de idade, segundo informações do The Hollywood Reporter. O ator sofrer complicações relacionadas a um câncer e faleceu em sua casa em Los Angeles. A notícia foi dada por sua esposa, Patricia Crowder Herd, com quem Richard foi casado por 40 anos.

Fãs de Seinfeld vão se lembrar do ator como o Sr. Wilhelm. Na sitcom, ele apareceu em 11 episódios interpretando o chefe de George Costanza no estádio do New York Yankees.

Além da série de comédia, Richard tem outros grandes papeis no currículo, como os programas Super Gatas, Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, além dos filmes Todos os Homens do Presidente e Corra!.

Ele deixa os filhos Erica e Rick, além da enteada Alicia.