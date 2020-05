Saiba quem é a meia-irmã dos príncipes William e Harry!

26/05/2020 | 17:10



Você sabe tudo sobre a família real britânica? Pois a gente acredita que você não sabia que os príncipes William e Harry não eram os únicos irmãos da realeza!

É, isso mesmo!

Quando o príncipe Charles se casou com Camilla Parker Bowles, William e Harry ganharam dois meio-irmãos, filhos da Duquesa da Cornualha: Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Eles são frutos da antiga relação de Camilla com Andrew Parker Bowles

De acordo com informações da especialista real Katie Nicholl, que em 2010 escreveu o livro Harry e William, Laura Lopes e príncipe William não se davam nada bem na época em que conviviam mais juntos:

- William e Laura costumavam ter brigas terríveis sobre quem era o culpado por suas famílias desfeitas. William culpava Camilla por toda a mágoa que ela causara à mãe dele, o que deixava Laura furiosa. Laura não deixava passar nada disso. Ela adotava uma linha dura e atirava de volta para William: Seu pai arruinou minha vida.

Eita! Tenso, não é? Segundo a revista Cosmopolitan, Laura casou-se com um ex-modelo da marca Calvin Klein chamado Harry Lopes. Bom, além de ser modelo, ele também é neto de um barão e parente da famosa família Astor. Realmente, os pombinhos têm muito em comum! Desse relacionamento, nasceu uma menina e dois meninos, que são gêmeos.

Apesar de não ter nenhuma relação sanguínea com os membros da família real britânica, Laura pode se tornar uma duquesa ou condessa quando príncipe Charles assumir o trono e se tornar rei - tudo depende dele. E aí, você acha que vai rolar?

Casamento de príncipe William e Kate Middleton

Nove anos depois, o príncipe Charles revelou, em entrevista a rádio Classic FM, que teve uma contribuição muito importante para o casamento do filho, príncipe William, com Kate Middleton: o monarca foi o responsável por sugerir algumas das músicas que tocaram no grande dia!

- Adoro tentar organizar algumas músicas interessantes para certas ocasiões... particularmente para casamentos, se as pessoas quiserem. Eu sei que meu filho mais velho foi bastante compreensivo e ficou perfeitamente feliz por eu sugerir algumas canções para o casamento dele. Espero que tenha dado prazer a algumas pessoas, mas é muito divertido ter orquestras em ótimas ocasiões como essa, e por que não sugerir algumas músicas ocasionalmente? De qualquer forma... eu gosto.

Que legal, né?