Fusca, Chevette e 147: os carros que faziam sucesso quando o VW Gol foi lançado

Leo Alves

Do Garagem360



26/05/2020 | 16:48



O VW Gol entrou no clube dos quarentões neste mês. Lançado em 1980, o hatch segue em linha e sendo o carro mais vendido da marca no Brasil, embora tenha perdido a liderança geral em 2014 – posição que é ocupada pelo Chevrolet Onix atualmente.

VW Gol 40 anos

Ao voltar 40 anos no tempo, a realidade do mercado brasileiro era completamente diferente da atual. Poucas marcas ofereciam seus produtos no País, as importações eram proibidas e lançamentos de novos modelos não era tão frequente assim, embora 1980 também tenha tido o lançamento da Fiat Panorama e da Chevrolet Marajó.

Na galeria, embarque na máquina do tempo do Garagem360 e relembre quais carros faziam sucesso em 1980, ano de lançamento do Gol.