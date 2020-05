IIF passa a prever que PIB do Brasil terá contração de 6,9% em 2020

26/05/2020 | 16:42



O Instituto Internacional de Finanças (IIF) cortou a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano, de contração de 4,1% na projeção anterior para retração de 6,9% na atual. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 26, a instituição explica que a crise terá efeitos duradouros para o País. "A recuperação da recessão 2015-16 foi lenta e muito incompleta", destaca.

A revisão para a economia brasileira contribuiu para novo corte nas estimativas para o PIB da América Latina, que deve recuar 7,5% neste ano, frente à previsão de anterior de queda de 4,5%. "Embora a estabilização das condições financeiras seja positiva para as perspectivas na América Latina, o impacto sobre a atividade real no primeiro trimestre foi mais profundo do que esperávamos e os indicadores de sentimento devem permanecer deprimidos no segundo trimestre", explica.

Segundo o IIF, a crise na região é notável por sua velocidade, com um único trimestre custando cerca de 10% da produção total.

O instituto destaca que, em 2008, a recuperação foi rápida, sustentada por estímulos de Pequim. "Desta vez, o apoio político da China é moderado, como foi durante guerra tarifária de 2019. Isso é compatível com uma recuperação moderada na América Latina no segundo semestre do ano, supondo que a propagação do vírus esteja contida globalmente", ressalta.