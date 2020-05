Popularidade de Trump atinge pior nível desde 17 de novembro

26/05/2020 | 15:49



A popularidade do presidente dos EUA, Donald Trump, chegou ao nível mais baixo desde 17 de novembro - antes da chegada da pandemia de coronavírus ao país. De acordo com o site Real Clear Politics, que calcula a média diárias de pesquisas de opinião, o índice de aprovação do presidente chegou nesta segunda-feira, 25, a 43,9%. A rejeição ao governo de Trump está em 53,9%.

O pior momento vivido pelo presidente, segundo o site, foi no dia 13 de dezembro de 2017, quando ele registrou 58% de rejeição e apenas 37% de aprovação.

Com aparições diárias na Casa Branca para falar sobre o combate ao vírus, Trump chegou a melhorar seus números. Em 27 de março, tinha 47,3% de aprovação, bem perto dos 49,3% de rejeição. Foi seu melhor momento desde a posse, em janeiro de 2017.

No entanto, a imagem do presidente acabou se desgastando com as aparições diárias. Algumas, foram desastrosas. Em 24 de abril, por exemplo, Trump sugeriu injetar alvejantes no corpo para combater o vírus.

A queda de popularidade se reflete também nas pesquisas nacionais entre ele e o democrata Joe Biden, adversários na eleição presidencial de novembro. Ontem, a Fox News, emissora preferida do conservadorismo americano, divulgou sua pesquisa que mostra Biden com vantagem de 8 pontos porcentuais: 48% a 40%.