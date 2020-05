Saída da família real foi ideia de príncipe Harry e não de Meghan Markle: - Ele estava infeliz há muito, muito tempo

26/05/2020 | 14:10



No começo do ano os fãs da família real foram pegos de surpresa com a notícia de que príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estavam se afastando da realeza. Depois do chocante anúncio, o casal partiu rumo aos Estados Unidos, onde estão vivendo em Los Angeles com o filho, Archie Harrison.

Aos poucos vamos descobrindo mais detalhes sobre o assunto, que foi apelidado de Megxit, e até mesmo ganhou uma biografia chamada Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family, que em livre tradução pode ser algo como Encontrando a liberdade: Harry e Meghan e a criação de uma família real moderna. Segundo informações do The Sun, uma fonte revelou que no livro há a indicação que essa saída da realeza foi totalmente ideia de Harry:

- Essa palavra Megxit em particular sempre irritou o príncipe Harry. Dá a impressão que a decisão de sair da família real foi de Meghan. A realidade é que Harry tomou essa decisão. O livro vai deixar claro e explicar por que isso teve que acontecer. A verdade é que Harry estava infeliz há muito, muito tempo. Ele queria seguir na direção que ele queria e estava considerando isso há mais de um ano. Meghan apoiou a decisão de Harry. Mas houve mais de uma ocasião em que ela perguntou se ele tinha certeza de que era o que ele queria. E ela sempre deixou claro que sempre o apoiaria em qualquer coisa que fizesse.

A biografia não-autorizada foi escrita pelos autores Omid Scobie e Carolyn Durand e deve ser lançada em 11 de agosto deste ano.

E apesar de estarem se adaptando a Los Angeles, na Califórnia, parece que o casal está querendo se mudar novamente, dessa vez para o outro lado dos Estados Unidos. Segundo informações do Daily Star, ambos estão cogitando ir para Nova York já que, de acordo com uma fonte, as pessoas estão acostumadas com celebridades e pessoas de status lá e eles não serão incomodados.