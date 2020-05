William Bonner concede rara entrevista a Pedro Bial

26/05/2020 | 13:10



Em meio à pandemia do novo coronavírus, William Bonner aceitou participar do programa Conversa com Bial, que vai ao ar na noite desta terça-feira, dia 26, na TV Globo. Segundo o jornal Extra, desta vez o âncora do Jornal Nacional estará do outro lado da bancada e participará de uma entrevista com Pedro Bial.

Na conversa, gravada por videoconferência, Bonner conta para Bial como é a vida de quem está à frente das principais notícias nacionais e internacionais. Ele, que é conhecido por não dar muitas entrevistas, ainda abriu o jogo sobre como tem sido lidar com a responsabilidade de levar informação durante este período da pandemia e contou como está sendo sua rotina.

O programa Conversa com Bial está dedicado a fazer uma série de entrevistas em comemoração aos 70 anos da TV brasileira. A primeira semana do programa teve nomes como Lima Duarte, Xuxa Meneghel e Gloria Maria.