Testamos: Lenovo Ideapad 330s é leve, fininho e tem recarga rápida

O IdeaPad 330S é um notebook intermediário lançado pela Lenovo no final de 2018. Com preço sugerido de R$ 2.700 – apesar de já ser possível achá-lo com até R$ 500 de desconto no mercado –, os grandes destaques do modelo ficam para sua leveza e finura.

Com 14″ e pouco mais de 1,5 kg, o design do Ideapad 330S é todo num tom muito bonito de azul escuro, que o diferencia bastante de outras opções do mercado. Além disso, ele é fininho e leve o suficiente para ser carregado facilmente com apenas uma mão. Por outro lado, sua carcaça é feita em plástico.

Quando se fala em especificações técnicas, o modelo está disponível nas versões com processador Intel Core i7 e Intel Core i5 (de oitava geração). Ambas com 8 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno. Apesar das configurações bacanas, o modelo traz uma placa gráfica Intel UHD Graphics 620 integrada, o que pode desapontar os usuários mais exigentes nesse sentido. (Contudo, o modelo tem uma versão de 15,6″ equipada com a Radeon 535, da AMD, que vale a pesquisa se você gostou do visual e do processamento).

Raio-X

Lenovo Ideapad 330S

Processador: 8ª Geração Intel® Core i7 ou 8ª Geração Intel® Core i5

Cor: azul escuro

Memória RAM: 8GB

Armazenamento: 1 TB

Tela: HD 14″ (1366×768) Antirreflexo

Sistema Operacional: Windows 10 Home

Placa de vídeo: Intel UHD Graphics 620 integrada

Dimensões: 32,3 x 23,5 x 1,89 cm

Peso: 1,6 kg

Preço sugerido: R$ 2.700

Pontos positivos: leve, fino e carregamento rápido

Pontos negativos: tela HD e acabamento em plástico



Apesar de não contar com tela Full HD, a experiência com o display infinito antireflexo (e com abertura de 180º) do Lenovo 330S é bastante tranquila para tarefas do dia a dia – como trabalhar, ler, assistir a vídeos e jogar títulos que não exigem muito. A conectividade do modelo também não deixa a desejar: são duas portas USB 3.0, uma USB Tipo C, uma HDMI, uma de áudio combo e um leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC e MMC).

Para fechar, um dos grandes destaques do modelo azulão é a sua tecnologia de recarga rápida. Ele exige pouco tempo de tomada para carregar completamente sua bateria com capacidade de 30 Wh. Fato que, somado ao tamanho e peso do dispositivo, o tornam uma opção interessante para quem procura um notebook para trabalhar, estudar ou realizar qualquer tarefa que exija mobilidade e autonomia.

