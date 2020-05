Polícia prende homem com drogas na rodovia dos Imigrantes

Do Diário do Grande Abc



Um homem foi preso com drogas na tarde desta segunda-feira (25), no km 34 da rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, por policiais do BPRV ( Batalhão da Polícia Rodoviária).

Segundo o boletim de ocorrência , durante o bloqueio na praça de pedágio do km 32, os agentes deram ordem para um condutor parar seu carro, que não obedeceu.

Em seguida começou a perseguição. Dois quilômetros à frente o suspeito abandonou o carro tentando fugir a pé, mas os policiais o alcançaram. Após a revista com ele nada de ilícito foi encontrado, apenas no foi encontrado uma mala no banco traseiro com 25 tabletes de maconha.

Preso em flagrante, o homem foi conduzido para delegacia, onde aguardará a decisão da justiça.