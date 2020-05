Motivo da primeira grande briga entre Kate Middleton e Meghan Markle - que aconteceu em 2018 - é revelado

26/05/2020 | 11:10



Os rumores rolam há anos já e até hoje não se sabe exatamente o que desencadeou os supostos desentendimentos entre Kate Middleton e Meghan Markle. Agora, segundo informações do Daily Mail, uma fonte contou para a revista Tatler que uma discussão no jantar de ensaio do casamento de Meghan e príncipe Harry, em 2018, deu início à rixa entre as duas.

A fonte contou que as duquesas brigaram por conta de um protocolo de vestuário:

- Era um dia quente e aparentemente houve uma discussão sobre se as damas de honra deviam usar meia-calça ou não. Kate, seguindo o protocolo, sentiu que elas deveriam usar. Meghan não queria.

Em seguida, Kate teria colocado Meghan em seu lugar e a reprimiu por ter falado com a equipe do Palácio de Kensington de uma maneira condescendente.

Outra pessoa próxima ainda revelou:

- No palácio você ouve inúmeras histórias da equipe dizendo que tal e tal pessoa é um pesadelo e se comporta mal, mas você nunca ouve isso sobre Kate.

Diz-se que Kate, cujas maneiras são descritas como impecáveis, também tem uma série de sobrevivência implacável que a torna bem adequada à Casa de Windsor.

Além disso, há quem diga que Kate é impenetrável e não há nada para gostar ou não gostar sobre ela. Kate ainda mantém sua cabeça abaixada porque ela sabe a grandeza que é se tornar rainha um dia. Uma fonte ainda acrescentou que Kate se espelha na Rainha Elizabeth II e até mesmo tem falado como ela.

Se foi por desentendimentos dentro da família real ou não, Meghan e príncipe Harry se afastaram como membros seniores da realeza e se mudaram para Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma pessoa próxima do casal contou recentemente para a revista Vanity Fair um motivo e tanto para a mudança do casal:

- Ela estava convencida de que havia uma conspiração contra ela, então ela basicamente se autoisolou quando eles se mudaram para Windsor, na Casa de Frogmore. Eu acho que ela se sentiu uma estranha desde o início. Esta não era a vida que ela estava acostumada e queria sair disso.