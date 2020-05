Aos 84 anos, Carlos Alberto de Nóbrega se derrete em declaração para a esposa

26/05/2020 | 11:10



Carlos Alberto de Nóbrega comemorou uma data muito especial no último domingo, dia 24! Aos 84 anos de idade, o humorista e Renata Domingues de Nóbrega, de 40 anos de idade, celebraram os dois anos de casamento por meio de uma renovação dos votos particular feita em casa.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia não teve convidados. Porém, não deixou de ser menos especial, já que Carlos e Rentada dividiram alguns momentos em duas redes sociais. No Instagram Stories, a médica declarou:

Que Deus abençoe a união e a vida de todos que buscam a felicidade e o amor. Que nossos dias sejam sempre assim, disse, além de ter publicado vários cliques de quando ambos se casaram em 2018.

De acordo com Renata, inclusive, a celebração foi feita virtualmente pelo padre Antonio Maria e teve até troca de alianças entre o casal! Que amor, né?