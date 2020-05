Leo Dias afirma que está sendo processado por Anitta após divulgar áudios polêmicos da cantora envolvendo Preta Gil, Marina Ruy Barbosa, Ivete Sangalo e mais famosos

26/05/2020 | 11:10



Anitta afirmou, através de vídeos no Instagram, que está sendo ameaçada e chantageada pelo jornalista Leo Dias. Depois das publicações da cantora, ele resolveu se pronunciar sobre o assunto, dando sua versão dos fatos e afirmando que a cantora resolveu processá-lo.

Doeu muito expor todos esses áudios. Chantagem é crime e eu jamais faria isso! O que existia entre nós era um jogo. Ela me dava o que eu queria, e eu dava a fama. Agora, quando quis acabar com a credibilidade, o jogo mudou. Ela não sabia que eu tinha tudo guardado. Eu não ia mais falar da Anitta. Sinceramente não sei quem está gerindo essa crise. Agora ela decidiu me processar. Oi? Eu não tenho medo de processo!, escreveu Leo Dias, que ainda divulgou a petição inicial do processo, em que é acusado de expor uma notícia falsa sobre a funkeira.

Ele ainda prometeu expor mais conversas polêmicas que os dois tiveram na época em que se falavam. Dessa vez, os artistas envolvidos seriam Ludmilla e Luan Santana:

Anitta, quando você parar de me atacar, eu paro também. Analise bem os danos à sua carreira. Fui muito leal a você e jamais questionei o seu talento. Por conta da ação, o assunto de amanhã é Luan Santana e Ludmilla, escreveu.

Irritado, Leo completou:

Me chama de tudo, menos de mentiroso.

Anitta, por sua vez, segue sem se manifestar novamente sobre o assunto. A assessoria de imprensa da artista ainda afirmou que ela não vai se pronunciar além do que ela já havia dito:

A bpmcom informa que a cantora Anitta não se manifestará, além do que já foi publicado em sua conta oficial no Instagram, sobre os áudios de conversas suas com o jornalista Leo Dias, que ganharam as redes sociais neste fim de semana, diz a nota.

Ao acusar Leo Dias de chantageá-la durante anos, Anitta afirmou que passou informações para ele por sentir medo, achando que sua carreira poderia ser destruída. Ela disse que não estaria mais disposta a conviver com as ameaças e, por isso, estaria pronta para encarar as consequências de atitudes tomadas no passado.

Após a declaração da cantora, diversos aúdios de conversas atribuídos a ela foram vazados na internet. Muitos deles foram compartilhados pelo próprio Leo Dias, através do Twitter e do Instagram.

As publicações mostram trechos de conversas entre os dois, envolvendo fofocas sobre a atriz Marina Ruy Barbosa, além das cantoras Preta Gil, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Pitty.

Leo também mostrou conversas em que falava com a Anitta sobre a biografia Furacão Anitta, em que a artista teria lido previamente o livro que foi divulgado como não autorizado por ela.

Na noite da última segunda-feira, dia 25, ele participou de uma live com Erlan Bastos e deu mais detalhes sobre a briga.

- Ela fez uma acusação muito grave em relação a mim. Ela está colocando em xeque a minha credibilidade e profissão, meu emprego. São acusações gravíssimas, que levam a crer que eu passei uma vida inteira a ameaçando.

Ele disse ainda que Xuxa Meneghel e Silvana, mãe de Ludmilla, se solidarizam com a situação e ligaram para ele dando suporte.

Leo também citou a luta contra a dependência química, afirmando que a situação nada tem a ver com seu vício em drogas.

- Meu ponto fraco não é a droga. Meu ponto fraco é a minha credibilidade. Quando discutem a minha credibilidade, eu fico arrasado. As pessoas associam a droga à falta de credibilidade. Eu tenho que provar a cada dia que uma coisa está desassociada da outra.