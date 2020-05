Cinco dos nove grupos do IPCA-15 têm deflação em maio, diz IBGE

26/05/2020 | 10:32



Cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram deflação em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As quedas ocorreram nos grupos Transportes (-3,15%), Habitação (-0,27%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,13%), Despesas pessoais (-0,09%), Vestuário (-0,20%).

Por outro lado, houve aumentos em Alimentação e Bebidas (0,46%), Educação (0,01%), Comunicação (0,22%) e Artigos de Residência (0,45%).

Em Artigos de Residência, houve aumentos nos itens TV, som e informática (2,81%) e eletrodomésticos e equipamentos (0,89%). Os itens de mobiliário ficaram 1,82% mais baratos.

Regiões

Todas as 11 regiões pesquisadas pelo IBGE tiveram deflação em maio. A baixa menos intensa foi a da Região Metropolitana de Fortaleza, que teve queda de 0,23%. As altas nos preços da cebola (43,87%) e das carnes (2,94%) reduziram a intensidade da deflação no local.

O menor resultado foi o da Região Metropolitana de Curitiba, deflação de 1,12%, com recuos nos preços dos combustíveis (-10,86%), especialmente da gasolina (-10,35%), e das passagens aéreas (-24,48%).