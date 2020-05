Obituário - 26 de maio de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Ilza de Oliveira Ribeiro, 82. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Roberto Guerreiro, 62. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo André, domingo, dia 24 de maio

Maria Angelina da Silva Tavares, 95. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Udo Kristal, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Argeo Munoz Araya, 82. Natural do Chile. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Afonso Vieira da Silva, 76. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Vianna da Silva, 75. Natural de João Ramalho (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Aparecida Silva Menegon, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Creomidia da Monta Santos, 63. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Rodrigues, 62. Natural de Arandu (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacyr Lucidio da Silva, 59. Natural de Terra Rica (Paraná). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angélica Aparecida Camillo, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 21 de maio

Maria Ana de Souza, 94. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Raimundo Sales Castro, 88. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério do Morumbi, na Capital.

Enoch Oliveira, 76. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Antonio Caldeira de Jesus, 71. Natural da Serra dos Aimorés (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sexta-feira, dia 22 de maio

Maria Lopez, 97. Natural da Espanha. Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Gethsemani, na Capital.

Maria Dias Martins, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Phoenix, em Santo André.

Carlos Tucci, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Luzia Francelina Gomes, 83. Natural de Jesuânia (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Leide Alves Berloffa, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

Jandira Nascimento Ricci, 79. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria José Gomes Custódio, 79. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no Parque Havaí, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Teresa Kikuti, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Ulises Oliva Santos, 76. Natural do Chile. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Maria Francisca Pereira, 74. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Edésio Ribeiro da Costa, 70. Natural de Piquete (São Paulo). Residia em Piquete. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Piquete.

Jorge Luiz Martins, 68. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Carvalho Sousa, 63. Natural do Pilar (Alagoas). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 23 de maio

Thetralda Cardim de Moraes, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Roberto Narcizo Sandoval, 87. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

José Pedro de Araujo, 75. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia na Vila Sabesp, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.

Maria Ferreira Lopes, 65. Natural de Malacachetta (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Lizete Freitas Assunção, 67. Natural de Caatiba (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Orlando Nogueira de Souza, 61. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Wilson Lourenço, 87. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Maria Delfina, 84. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thereza Garcia Missio, 79. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Ivan Fonseca Matos, 60. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 23 de maio

Conceição de Jesus da Silva Cachuco, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Jovita Maria de Jesus Santos, 78. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Diadema, domingo, dia 24 de maio

Amélia Carvalho de Araujo, 87. Natural de Luzilândia (Piauí) Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz.



Olga Valentim Notário, 85. Natural de Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

José Romar Lima de Andrade, 78. Natural de Itapajé (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Ana Maria de Jesus Barretto, 75. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Cemitério Municipal.

Wellington Marcos Gomes, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Celso Luís Ferreira Gonçalves, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 23 de maio

Antonio Pirralha, 87. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Caetano de Amarinho, 86. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Luzia Vanderly Cavalcante Pimentel, 79. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Ana Fermino da Silva, 68. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Aparecido do Nascimento, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Itamar Gonçalves de Andrade, 55. Natural de Emilianópolis (São Paulo). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Regineia Pereira de Castro Ferreira, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Laércio Junior Baltar Gregório, 21. Natural de Mauá. Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 24 de maio

Esperança Carneiro de Luna, 61. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Lourenço, 59. Natural de Iapu (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Fernandes Dias, 92. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério Bom Jesus, em Paranapiacaba.