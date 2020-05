Visite os teatros de Nova York em tours virtuais; tem até Broadway

Redação

Do Rota de Férias



26/05/2020 | 08:18



Os teatros de Nova York estão oferecendo uma série de experiências culturais online, inclusive performances com artistas da Broadway. As apresentações vêm sendo divulgadas no site oficial da NYC & Company, órgão oficial da cidade, que vem trabalhando em parceria com o Departamento de Assuntos Culturais e a Secretaria de Mídia e Entretenimento da Prefeitura.

“A cidade de Nova York abriga as maiores comunidades culturais do planeta. De apresentações de ópera transmitidas por streaming a cursos de artes para jovens, nossa comunidade cultural migrou sua programação para o mundo virtual, de modo que continue atendendo os moradores e engajando públicos”, explica Kathleen Hughes, encarregada do setor de Atuação, subordinado ao departamento de Assuntos Culturais.

Teatros de Nova York sem sair de casa

Confira algumas experiências online oferecidas pelos teatros de Nova York:

O Stars in the House está sendo produzido diariamente por Seth Rudetsky e seu marido James Wesley. Pequenas performances com astros da Broadway são apresentadas ao vivo por streaming no Actorsfund.org, no Playbill e no BroadwayWorld.com, sempre às 14h e às 20h.

Entre as estrelas dos teatros de Nova York que podem ser vistas sm sair de casa estão Laura Benanti, Wayne Brady, Kristin Chenoweth, Gavin Creel, Idina Menzel, Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara e muitos outros nomes dos palcos e das telas.

Paralelamente, o “THE ROSIE O’DONNEL SHOW” – vencedor do EMMY em 25 ocasiões – retornou para uma única apresentação, contando com participações especiais de nomes como: Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Gloria Estefan, Morgan Freeman, Neil Patrick Harris, Barry Manilow e outros. O espetáculo agora está na Broadway.com e o público pode ajudar com doações.

Enquanto este espetáculo mágico do circuito Off-Broadway se encontra parado, os fãs podem agendar aulas virtuais de 30 minutos diretamente do conforto de suas casas. Nenhum preparo ou acessório especial é necessário.

A plataforma de streaming permite que moradores da cidade e turistas possam acessar remotamente o The Great White War. O serviço está oferecendo sete dias de gratuidade para inspirar os amantes das artes cênicas. O acervo inclui “Cats”, “Kinky Boots”, “The King and I” e “Sweeney Todd”.

Intitulada “Joe’s Pub Live!”, esta série de apresentações, exibidas por streaming e disponíveis no catálogo para quem quiser assistir a qualquer hora, ajudam os entusiastas dos palcos a manterem uma conexão com a comunidade do circuito Off-Broadway.

As páginas da Broadway World, que incluem uma e-newsletter e um site, estão abrigando diariamente performances-surpresa de talentos da Broadway. Astros e estrelas de espetáculos como “Come From Away”, “Dear Evan Hansen” e “Jagged Little Pill” já deram o ar da graça.

A companhia de teatro ídiche, que fica no Museu da Tradição Judaica, está transmitindo por streaming uma produção online da cultura ídiche no próprio site e no Facebook. A obra, batizada como “Folksbiene LIVE!”, conta com atrações musicais, episódios familiares, apresentações teatrais, bate-papos e eventos.

O “Digital Story Circle” é uma nova oportunidade virtual para se conectar com o teatro. A primeira conversa foi intermediada pelo diretor de engajamento. O Twitter ainda é uma boa forma para se atualizar sobre futuros bate-papos pelo Zoom.

