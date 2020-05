Michel Teló defende Thais Fersoza após crítica de internauta em foto com Melinda e Teodoro: Melhor ficar calado

26/05/2020 | 08:10



Michel Teló perdeu a paciência com os seguidores de Thais Fersoza na última segunda-feira, dia 25, quando a atriz compartilhou uma foto com os filhos no Instagram. Na imagem, a esposa do cantor sertanejo aparece dando um beijinho no filho Teodoro, enquanto Melinda caminha ao lado.

Pra começar a semana com o coração transbordando amor e esperança!, escreveu Thais.

Em uma mensagem carinhosa para a esposa, Michel disse:

Amores da minha vida!!!! Deus nos abençoe e proteja! Minhas melhores orações são para vocês.

O clima mudou quando Michel se deparou com alguns apontamentos de internautas.

Especialistas dizem que mãe não devem beijar a boca dos filhos, disse um seguidor.

Em resposta, o cantor saiu em defesa da esposa:

Especialistas dizem pra cada um cuidar da sua vida. E quando não tiver um elogio, melhor ficar calado. Deus te abençoe. Boa semana.

Outro internauta questionou se Melinda não teria ciúme de Teodoro:

Tatá, essa outra criança não fica com ciúmes?, questionou.

E Teló mais uma vez respondeu, mostrando que nada abala a família:

Aqui o amor é infinito. Pras duas crianças. Sem medidas. Infinito... Transborda amor. Fique com Deus, finalizou.