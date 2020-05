Ex-Azulão e Seleção, técnico Vadão morre aos 63, na Capital

Dérek Bittencourt



26/05/2020 | 02:48



Morreu ontem, aos 63 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, devido a agravamento de câncer de fígado que causou complicações em outros órgãos. Entre trabalhos em grandes clubes, o treinador passou pelo Grande ABC em duas oportunidades no comando do São Caetano (2008 e 2011). À frente do Azulão, fez 42 jogos, com 15 vitórias, 16 empates e 11 derrotas.

O trabalho mais recente de Vadão foi um retorno à Seleção Brasileira feminina – a qual já havia dirigido e conquistado o quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Já no ano passado, chegou às oitavas de final da Copa do Mundo.

“Estou muito triste. Me deu oportunidade de crescer na Seleção, confiou no meu trabalho. Homem incrível, de coração maravilhoso. Um pai para a gente. Cara sem precedentes”, relata a lateral-esquerda Tamires, que mora em Santo André, e uma das convocações corriqueiras do treinador. “Todos os anos me mandava mensagem no Dia das Mães, este ano não foi diferente. Agradeci parabenizando a Ana, mulher dele. Ali não sabia que estava passando por este momento. Ontem (domingo) mesmo mandei mensagem com foto nossa, dizendo para ter força, que era muito grata por tudo o que fez por mim. Mas não sei se chegou a ver”, revelou a lateral.