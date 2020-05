USCS inaugura centro odontológico

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 02:46



A população de São Caetano terá nova estrutura de atendimento dentário gratuito assim que o isolamento físico terminar. Isso porque a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), em parceria com a Prefeitura, vai inaugurar amanhã Centro Odontológico Universitário, em espaço cedido pela administração municipal, no bairro Fundação. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados no período matutino. O início e os canais de agendamentos serão anunciados quando cessar a quarentena.

A expectativa da universidade é atender cerca de 100 pacientes por dia, que serão cuidados por 40 graduandos do curso de odontologia da USCS – embora a faculdade conte com 250 estudantes, os demais ainda não estão cursando o 2º ano, quando o estágio prático se faz necessário para formação acadêmica. Segundo o pró-reitor de graduação, Leandro Prearo, os procedimentos serão realizados por dois alunos, sempre com o auxílio de um professor. “O curso de odontologia é relativamente novo na USCS, já que começou no ano passado. Portanto, agora é que temos a primeira turma que poderá fazer estágio. Depois, conforme os estudantes vão avançando na graduação, também passarão a atender na unidade. Desta forma, a clínica sempre estará alimentada por graduandos”, explicou o professor, garantindo que no segundo semestre de 2021 o horário de atendimento será estendido até as 22h.

Embora o carro-chefe do espaço sejam 25 consultórios (oito serão destinados para uso da Prefeitura), a área de 700 metros quadrados, localizada no piso inferior do Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura, conta com cinco salas para exames de imagem – quatro de raio X e um tomógrafo –, além de estrutura de apoio.

Segundo Prearo, o equipamento fortalecerá atendimento já existente na cidade – no Centro de Especialidades Odontológicas Maria Domingas Robilota Torres, no bairro Nova Gerty. “Temos equipamentos de altíssima qualidade no consultório da USCS. Além desta unidade auxiliar na formação acadêmica dos alunos, também será um plus no atendimento municipal”, destacou Prearo.

Os dois espaços contam com os mesmos serviços: prótese dentária, periodontia, odontopediatria, endodontia, ortodontia, cirurgias e clínica geral, além de atendimentos a pacientes com necessidades especiais. “Em primeiro momento faremos os casos de baixa complexidade e, ao avançar dos alunos, abriremos também para alta complexidade, como implantar e ortodontia”, garantiu o pró-reitor.

Embora a parceria seja entre a universidade e a Prefeitura, o investimento de R$ 3 milhões foi bancado pela USCS. A contrapartida da administração ficou por conta do espaço – o termo de cessão de uso do local foi assinado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), e pelo reitor Marcos Sidnei Bassi em agosto de 2019.