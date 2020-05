Desafio de Redação será apresentado a educadores

Do Diário do Grande ABC



A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos e atitudes em todos os níveis da sociedade. A expansão da Covid-19 também alterou a maneira de estudar e, consequentemente, a forma de realização do Desafio de Redação, concurso literário realizado pelo Diário há 14 anos, que desta vez ocorrerá por meio de plataforma digital. O prêmio principal será uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Hoje, às 14h, será realizada reunião virtual com representantes das diretorias de ensino da região e patrocinadores para divulgar todos os detalhes, inclusive o tema. No dia 3 de junho será aberto o prazo de inscrição e de postagem das redações.

Diferentemente do que ocorreu nas 13 edições anteriores, nas quais os monitores iam até as escolas das sete cidades para acompanhar os alunos durante a elaboração de seus textos, desta vez todo o processo será feito de maneira on-line. No hot-site do concurso (www.dgabc.com.br/desafioderedacao) os estudantes farão a inscrição, redigirão seus textos e depois enviarão para análise.

Podem participar alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. Eles serão divididos em quatro categorias, de acordo com a série que estão cursando.

“Como historicamente fazemos, vamos propor a discussão de uma questão atual. Assim como em 2015, auge da crise de abastecimento, abordamos as implicações do desperdício de água, em 2020 não há como fugir do assunto do momento, ou seja, a pandemia do novo coronavírus”, adianta o diretor de Redação, Evaldo Novelini.

“A pandemia criou dificuldades para todos. É o caso do Desafio de Redação, que ficou inviabilizado de ser feito da maneira anterior, e isso exigiu que buscássemos alternativa de inovação, de reinvenção do modelo. E está aí esse formato virtual, que, ao que me parece, se aproxima bastante de uma tecnologia que cada vez mais deverá estar presente na educação”, afirma Joaquim Celso Freire, gestor das ações de comunicação, cultura e extensão da USCS.

Considerado uma das iniciativas mais vitoriosas nos 62 anos de história do Diário, o Desafio de Redação já recebeu 1,4 milhão de textos nas edições anteriores. Neste ano, por causa da Covid-19, um grupo de profissionais do Diário e da USCS buscou a melhor alternativa para a realização do concurso. “Estamos reinventando um dos nossos principais produtos culturais, que sempre exigiu logística imensa pelo significativo número de participantes”, afirmou o editor-executivo, Nilton Valentim, um dos representantes do jornal no grupo que debate as mudanças.

O 14º Desafio de Redação é realizado pelo Diário e pela USCS, com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano.