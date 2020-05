Descarte de máscara de proteção em via pública coloca população em risco

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 02:35



Sair nas ruas sem máscara de proteção faz parte de passado não tão distante. Medida necessária, ao menos por ora, o uso do equipamento, recomendado pelos órgãos de saúde, pode salvar vidas diante da pandemia da Covid-19, que cresce a cada dia no País. Mas, além de ter a consciência da importância do uso do item, saber o que fazer com ele após sua utilização, principalmente os descartáveis, também ajuda a salvar vidas, já que pode estar infectado e se tornar fonte de contágio.

O Diário flagrou máscaras descartadas incorretamente em diversas vias públicas da região. Algumas estavam espalhadas pelas calçadas e teve até quem deixou o equipamento de proteção pendurado no galho de uma árvore.

Segundo Adriana de Brito, gestora do curso de biomedicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), ao retirar as máscaras descartáveis, é necessário colocá-las imediatamente em saco plástico – ou de papel – fechado e dentro de uma lixeira que tenha tampa. Em seguida, é preciso fazer a higienização rotineira das mãos. “Se a máscara contaminada for descartada inadvertidamente em via pública, coloca em risco a saúde da população, que pode pisar e levar na sola de seus sapatos (o vírus) às suas residências e aos profissionais de limpeza, que serão obrigados a recolhe-las desses locais”, explica.

Ela reforça que, no caso dos garis, por exemplo, há alto risco de contaminação, pois, conforme já mostrado em estudos, o novo coronavíurs é capaz de permanecer viável por até 72 horas em certos objetos.

Em Santo André, por exemplo, onde a equipe de reportagem viu máscaras em vias públicas, a orientação do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) é para que o descarte das máscaras não seja feito nas lixeiras públicas, “pois pode haver contaminação de pessoas que mexem nos resíduos para retirar materiais recicláveis. Máscaras não são materiais recicláveis”. Aos que estão em casa, não podem colocar o equipamento no lixo reciclável, mas sim no lixo úmido.

Médica geriatra, coordenadora da comissão Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maisa Kairalla lembra que o equipamento, caso não seja descartável, pode ser lavado com água sanitária ou água e sabão. “Deixar de molho por uns 20 minutos, seca e pode usar novamente, pois sabemos que o vírus morre”, explica.

Maisa fala ainda da importância de se usar máscara. Segundo ela, é item imprescindível. “É um meio de proteção bem eficaz para evitar a transmissão das gotículas com o vírus pelas secreções nasais e bucais. Deve ser usada sempre, deve ser de boa qualidade, lembrando que a máscara de pano, para não profissionais da saúde, como medida de proteção, é também efetiva”, explica a especialista.