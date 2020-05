As mudanças de Oliva na pandemia

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 00:01



Vereador de São Caetano e uma das figuras de oposição na Câmara, César Oliva (PSD) começou defendendo o isolamento físico como medida para combater o avanço do novo coronavírus na cidade. Gravou até vídeo pedindo para que moradores ficassem em casa. Mas, ao que parece, sua visão sobre a pandemia mudou. Tanto que, recentemente, o parlamentar tem estimulado a reabertura do comércio não essencial em São Caetano. Quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou decreto incluindo salões de cabeleireiro e academias na lista de serviços essenciais, foi às redes sociais pressionar para que governadores e prefeitos seguissem a medida. Foi contra, por exemplo, a antecipação de feriados para forçar o isolamento.

Alterações e baixas

A mudança de postura do vereador César Oliva (PSD), aliás, parece ter afetado quem está em seu redor. Recentemente, sua mulher, Camila Oliva, foi às redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o caminho traçado por ele no combate à Covid-19. Aplaudiu algumas ações do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a quem Oliva faz oposição. Ele também viu três baixas em seu gabinete. Társio Taricano sairá candidato a vereador pelo PL, cujo expoente é o deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Professor Silvio Moraes pediu exoneração de seu escritório para tentar cadeira na Câmara pelo Cidadania, uma das legendas mais fiéis a Auricchio. Por fim, Natália Martinez, responsável pelas ações de comunicação do mandato de Oliva, assinou ficha de filiação do PSDB, sigla do prefeito.

Neotucano – 1

O recém-tucano Ronaldo de Castro adotou postura crítica aos caciques de seu novo partido. O vereador de Santo André, sempre que pode, critica o governador João Doria (PSDB) pela adoção da quarentena para combater a disseminação do novo coronavírus. Tem adotado discurso contrário à maioria dos tucanos, que é favorável ao isolamento físico.

Neotucano – 2

O vereador Ronaldo de Castro se elegeu duas vezes pelo Republicanos, o antigo PRB, legenda ligada à Igreja Universal. Precisou sair do partido em busca de sobrevivência política depois que a cúpula da instituição decidiu apostar em outro nome em Santo André. No PSDB andreense, precisará superar chapa com figuras de peso da política local e outras caras ascendentes no município.

Análise em curso

Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires, Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), repercutiu a nota trazida por esta coluna sobre a possível candidatura ao Paço de sua mulher, Adriana Menezes (Cidadania). Ele escreveu nas redes sociais que “estamos analisando o cenário”, em tom enigmático. Dedé, depois de anos de oposição ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), se aproximou do governo tucano.

Pedido

Atual secretário de Serviços Urbanos de Ribeirão Pires, Ricardo Orsini não só processou, como pediu a prisão do jornalista Rafael Ventura, do Diário de Ribeirão Pires, por publicar reportagem que mostrou que Orsini dirigia veículo que atropelou e matou um funcionário da Prefeitura, em fevereiro. Ele, que assumiu à polícia ser o condutor do carro, argumentou que a reportagem era falsa.