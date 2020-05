Casonato foge de frente de oposição: ‘Banda podre’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2020 | 00:01



Pré-candidato à Prefeitura de São Caetano pela Rede Sustentabilidade, Eduardo Casonato avisou que ficará longe da frente de oposição ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que foi montada, tendo o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) como cabeça de chapa. “Nesta aliança tem Deus e o satanás juntos na tentativa de ganhar a eleição a qualquer custo.”



Esse bloco possui Palacio, o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), o ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) Walter Estevam Junior (Republicanos) – os três chegaram a lançar candidaturas próprias ao Palácio da Cerâmica, mas decidiram unir forças para tentar derrotar Auricchio.



Na avaliação de Casonato, as figuras de Palacio e Pinheiro não podem ser desassociadas do que ele classificou como “banda podre” da política de São Caetano. O pré-candidato citou nominalmente Gica Pinheiro, filha do ex-prefeito; Sallum Kalil Neto, ex-homem forte no governo Pinheiro; Marco Antonio Santos Silva, ex-presidente da FUABC (Fundação do ABC) indicado pelo democrata; e Walter Estevam.



“Eu participei da gestão do Paulo (era chefe de Gabinete), vi o que deu errado. O Paulo tem o carisma dele. Com o Fabio é possível conversar, eu o apoiei em 2016 (quando Palacio ficou na terceira colocação na eleição). Mas eles vêm com um grupo que não é visualmente percebido pela cidade, só que a classe política conhece bem. Eu sei quem é a filha do Paulo (Gica), sei quem é o Sallum, o Marco Antonio, o Walter Estevam. São a banda podre da cidade. Eu nem cumprimento esses caras”, disparou, rechaçando qualquer possibilidade de junção com esse bloco. “Não quero nem conversar com eles.”



Casonato também mirou críticas a Auricchio. Disse que aprendeu a fazer oposição sem xingar o tucano, e sim avaliar sua gestão. Questionou o fato de o atual chefe do Executivo pleitear o quarto mandato em vez de se defender das acusações que ele responde. “Infelizmente o Auricchio é favorito, não quer dizer que já ganhou a eleição. Ele toca a Prefeitura, mas vejo que poderia ser melhor, poderia ser mais transparente, ter menos problemas na Justiça. E por que quer o quarto mandato? Por que quer emplacar na política a mulher, o filho, o cachorro, a empregada? Ele poderia tentar ser deputado federal, governador. Acho que foi um bom prefeito, mas seu tempo já deu. É hora de dar chance para outro, que não seja da sua família.”



Síndico do condomínio Radialistas, que abriga 5.000 famílias, Casonato é advogado e afirmou querer usar a experiência na administração do conjunto na condução da Prefeitura, caso seja eleito. “Se eu ganhar (o pleito), quero ser o melhor, sem amarras que possam me atrapalhar. Se não ganhar, vou para meu escritório (de advocacia). Para mim política é hobby. Não vou morrer se não ganhar uma eleição, diferentemente de outros.”