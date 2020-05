Flávia Viana aplica anticoagulante em sua barriga para prevenir mais um aborto

25/05/2020 | 19:10



Flávia Viana está tomando todos os cuidados para que sua gestação de quatro meses seja um sucesso. Após sofrer dois abortos espontâneos seguidos, a ex-participante do BBB 7 compartilhou vídeos em seu Stories do Instagram mostrando as picadas de injeção visíveis em sua barriga.

A companheira de Marcelo Zangrandi tem aplicado um anticoagulante regularmente neste período de gravidez, e explicou o procedimento:

Quando eu tive o aborto da primeira vez, minha médica falou para fazermos todos os exames, para ver se eu tinha trombofilia. O resultado não deu nada que justifique ter que tomar [o anticoagulante], mas deu uma alteração mínima em uma enzima. Como eu venho de dois abortos, minha médica falou para tomar para garantir, mesmo que as chances sejam mínimas.

A influenciadora já é mãe de Sabrina, mas tenta há algum tempo ter um herdeiro de seu atual marido. Desta vez, a gravidez, descoberta em fevereiro, não foi planejada.