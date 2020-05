Boninho insinua volta do 'No Limite' em foto com Simone e Simaria

25/05/2020 | 17:34



Boninho relembrou neste domingo, 24, uma foto da quarta temporada do reality show No Limite, de 2009, e insinuou que pode ser que uma nova temporada do programa, lançado em 2000, seja realizada na Globo.

Na imagem compartilhada, ele aparece ao lado de Simone e Simaria, Zeca Camargo e Ana Maria Braga. "Boas lembranças. Será que isso quer dizer que vamos ter um novo No Limite?", questionou.

Não demorou muito para os internautas pedirem a volta da atração. "Por favor, sim, porque não consigo seguir minha vida após esse BBB icônico", escreveu uma seguidora do diretor de TV.

Simone e Simaria também comentaram, dizendo que é bom rever momentos. No Limite teve três temporadas até 2002 e só voltou ao ar em 2009, para a quarta edição, com Zeca Camargo como apresentador.

O E+ (seção de entretenimento do Portal do Jornal O Estado de S. Paulo) entrou em contato com a Globo sobre a possibilidade da volta do reality show, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Em 21 de abril deste ano, a emissora afirmou que não tinha previsão de retorno do No Limite.