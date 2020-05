Bens apreendidos de traficantes serão leiloados; interessados têm até amanhã para adquirir itens

Do Diário do Grande ABC



25/05/2020 | 17:12



O Ministério da Justiça, Segurança Pública e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas realizam o 5º leilão do patrimônio, com itens que foram apreendidos durante ações de combate ao tráfico. Interessados têm até esta terça-feira (26) para adquirir celulares, carros, motocicletas, caminhões e sucatas a partir de 50% do valor de mercado e lances que partem de R$ 50.