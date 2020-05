Guitarrista do Queen, Brian May diz que esteve perto da morte

25/05/2020 | 16:47



O guitarrista do Queen, Brian May postou um vídeo no seu Instagram dando uma notícia assustadora a seus fãs. Pois sem querer, quando investigava a origem das fortes dores nas costas, encontrou um nervo ciático comprimido e, para sua surpresa, "um pequeno ataque cardíaco".

"Eu tinha certeza que era um cara saudável. Boa pressão sanguínea, boa alimentação", escreveu ele, brincando.

May primeiro, há duas semanas, havia tropeçado enquanto cuidava de seu jardim e foi levado ao hospital, onde descobriu ter rasgado um músculo do quadril.

Uma semana depois, continuou sentindo dores nas costas, o que pensava ser por causa do acidente.

O próprio guitarrista diz em sua postagem que "não há mais motivos para se preocupar", e que já se recuperou de todas as dores. "Como é que os discos da minha coluna foram esmagados? Bom, carregar uma guitarra pesada no ombro pode ter algo a ver com isso. Mas, provavelmente, valeu a pena!."