Guitarrista do Queen, Brian May, revela que sofreu um infarto recentemente: Estive perto da morte

25/05/2020 | 15:10



Brian May surpreendeu a todos quando postou uma foto no Instagram na última sexta-feira, dia 22, em que aparecia de muletas sentado em um banco e falando que aquela era sua primeira ida ao parque desde que começou o isolamento social por conta do coronavírus.

Muitos fãs questionaram o que levou o guitarrista da banda Queen a precisar de ajuda para andar, e mais tarde, o artista gravou um vídeo para comentar como tem sido o seu processo de reabilitação após um acidente doméstico.

No começo do mês, Brian tropeçou enquanto cuidava de seu jardim e isso causou o rompimento dos músculos de seu glúteo, o que fez com que ele fosse levado ao hospital. Passado o ocorrido, ele começou a sentir dores extremamente fortes e teve acompanhamento médico.

Mas foi só último sábado, dia 24, que a lenda do rock contou a história completa. Enquanto o músico ainda estava sendo medicado devido à dor na perna, sentiu que estava tendo um pequeno ataque cardíaco - como ele mesmo descreveu - e foi levado à emergência.

Os profissionais da saúde, então, descobriram que o infarto nada tinha a ver com o problema em seus músculos. Depois de alguns exames, perceberam que o artista estava com três artérias congestionadas.

Brian ficou chocado com a notícia:

Eu tinha certeza que eu era um cara saudável. Boa pressão sanguínea, boa alimentação...

Ele assegurou que está bem e o pior já passou, só que por pouco poderia ter morrido:

Eu estive, na verdade, bem perto da morte por conta disso.

Além disso, o britânico aproveitou para deixar o recado de que as pessoas deveriam se cuidar e fazer exames regularmente.