Sisu vai selecionar candidatos a cursos de ensino a distância em universidades

25/05/2020 | 14:54



Os cursos de ensino a distância (EAD) oferecidos por universidades públicas terão, pela primeira vez, seleção através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A mudança, que permitirá a alunos utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga em cursos de EAD, foi publicada em uma portaria publicada nesta segunda-feira, 25, pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo o ministério, as alterações passam a valer já para o processo seletivo do segundo semestre do Sisu. A previsão é que as inscrições dos candidatos ocorram entre 16 e 19 de junho.

A portaria do MEC também traz alterações em regras do processo seletivo, divulgação dos resultados e exigências às instituições de ensino. O documento diz que estudantes deverão ser selecionados em apenas uma de suas opções.

Caso o candidato obtenha nota suficiente para se classificar em sua primeira opção de curso, a seleção será feita apenas nessa universidade.

O candidato só será selecionado para sua segunda opção de curso caso não se classifique em sua primeira opção. O texto anterior dizia apenas que a seleção dos estudantes deveria levar em conta "a ordem de preferência das opções efetuadas".

A portaria do MEC também obriga as universidades que aderirem ao Sisu a oferecer meios para que o estudante possa encaminhar a documentação digitalizada exigida para a matrícula, como computadores e acesso à internet.

A instituição de ensino também deverá, obrigatoriamente, publicar em seu site oficial as listas de espera por curso, turno e modalidade do Sisu, assim como os critérios adotados para convocar os candidatos.