Ministro da Saúde alerta para aumento de casos da covid-19 no interior do País

25/05/2020 | 13:20



O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou nesta segunda-feira, 25, para nova etapa do avanço da covid-19 no Brasil, com aumento de casos em cidades do interior. "Temos o impacto das capitais e regiões metropolitanas. Esse impacto vai passar. E vamos ver espraiamento disso de alguma forma ao interior", afirmou Pazuello em videoconferência de celebração dos 120 anos da Fiocruz.

Pazuello declarou que é preciso estar preparado para o avanço da doença, preparando estruturas de cidades maiores para receber pacientes dos pequenos municípios. Para ele, capitais já mostram queda de casos. "Mas não podemos esquecer que vem ainda o impacto no interior. A gente tem de estar preparado para isso."

O ministro já havia demonstrado preocupação sobre o impacto da doença em cidades do interior na semana passada, durante reunião com conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde.

Segundo dados de domingo, 24, do Ministério da Saúde o Brasil tem 22.666 óbitos pela covid e 363.211 casos acumulados. Destes, 149.911 pacientes já se recuperaram.

As infecções fora da capital preocupam o governo de São Paulo, por exemplo. A covid-19 chegou na sexta-feira passada a 500 município paulistas (que tem 645 cidades), e a taxa de crescimento no interior é quase quatro vezes maior do que na capital.

Na videoconferência sobre o aniversário da Fiocruz, Pazuello falou por menos de 5 minutos.

No domingo, 24, o ministro interino esteve em manifestação pró-governo ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

O mandatário novamente estimulou aglomerações, contrariando recomendações de autoridades de saúde sobre o distanciamento social.