Ludmilla nega que tenha traído a esposa, Brunna Gonçalves

25/05/2020 | 11:10



O mundo das celebridades está bombando! No mesmo dia em que Anitta expôs que sofreu ameaças e chantagens de um jornalista, as redes sociais também estavam comentando sobre Ludmilla, que supostamente teria traído a esposa, Brunna Gonçalves - inclusive com duas bailarinas de Anitta, Ohana Lefundes e Thaissa Cavalcante.

Um perfil no Twitter, por exemplo, chegou a postar um print que trazia o seguinte trecho:

Brunna infelizmente sabe de tudo, vive um relacionamento abusivo e deve sofrer com isso.

Em outros prints, essa pessoa ainda expôs supostos relatos de traição.

Essa pessoa ainda escreveu em seu perfil do Twitter:

Ainda tô chocado com a repercussão enorme de hoje.

A própria Ludmilla informou essa pessoa que irá tomar providências mais sérias ao escrever:

Vou ficar mais chocada ainda quando o seu CPF for divulgado e descoberto hoje na delegacia. Você vai pagar por tudo o que está fazendo.

O ESTRELANDO ainda entrou em contato com a assessoria da cantora que divulgou o seguinte comunicado:

A cantora esclarece através de sua assessoria de imprensa que o conteúdo a respeito dos supostos diálogos envolvendo duas mulheres que, de forma indevida usam seu nome, são inverídicos. A cantora está muito bem casada e focada em seu mais recente lançamento, o EP Numanice. Ludmilla e sua equipe não irão mais comentar as falsas afirmações feitas por perfis de haters na internet. Cabe as supostas autoras das mensagens esclarecerem seu conteúdo e não a artista comentar fake news. Lembramos ainda que difamação nas redes sociais pode ser configurado como crime virtual.