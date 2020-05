25/05/2020 | 10:07



Os juros futuros abriram esta segunda-feira, 25, em baixa, alinhados ao dólar e refletindo clima ameno no exterior. As oscilações, conforme previsto, são limitadas pela baixa liquidez e feriado nos Estados Unidos. O movimento ocorre em meio à contenção do ruído político após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, na última Sexta-feira.

Mas a cena política geral e o avanço do novo coronavírus no País continuam no radar. Às 10h02 desta segunda, o DI para janeiro de 2022 apontava 3,27% ante 3,44% sexta-feira no ajuste; o DI para janeiro de 2027, 7,10%, na mínima (de 7,43% no ajuste anterior).