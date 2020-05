Cachorrinhos revelam o sexo do bebê de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky

25/05/2020 | 09:10



Sthefany Brito e Igor Igor Raschkovsky fizeram um Chá Revelação para descobrir qual é o sexo do bebê que estão esperando! Apesar de ter feito mistério antes, a atriz acabou postando um vídeo super fofo, editado por Marcella Rica, em que ambos descobrem por meio de seus cachorrinhos que serão papais de um menino!

No Instagram, Sthefany postou um vídeo de pouco mais de um minuto e aparece no começo do registro dizendo o seguinte:

- Comecei com menina, vou terminar com menino. Como uma boa geminiana, mudei de opinião, disse, com Igor achando que terá um menino.

Pouco tempo depois, o casal, que retomou o relacionamento há pouco tempo, aparece esperando algo sair de dentro de uma porta. De lá, saem os dois cachorrinhos deles, com bandanas verdes. Na legenda, então, aparece:

Menino!

O momento bem emocionante ainda traz o casal abraçado no chão.

Na legenda, Sthefany escreveu o seguinte:

O vídeo mais lindo passando pela sua timeline!!! Sempre imaginei nossos meninos contando pra gente se iriam ganhar uma irmaÌ?zinha ou irmaÌ?ozinho... e assim foi!!! Que sonho, que emoçaÌ?o! NaÌ?o poderia ter sido mais perfeito! Nossa cara, nossa familinha crescendo!!! Assistam o vídeo e descubram quem vai dominar esse Instagram junto com Londinho e Montininho!!! E um agradecimento muito especial à Marcella Rica que fez essa edição tão linda!!